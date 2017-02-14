В Ростове началось первое слушание по делу о подготовке теракта

Сегодня в Ростове-на-Дону проходит судебное заседание по делу о терроризме. На скамье подсудимых находятся подозреваемые в подготовке взрыва в центре донской столицы. Один из них — житель Ростова-на-Дону.

Слушание уже началось, сейчас суд оглашает материалы дела. Напомним, на скамье подсудимых сегодня находятся два человека — житель Ростова-на-Дону и гражданин Украины, его имя пока нельзя называть, поскольку на момент совершения преступления ему было всего 17 лет.

Молодых людей обвиняют в подготовке теракта в самом центре донской столицы. По версии следствия, в 2015 году житель Украины, националист хотел подготовить теракт в Ростове и искал себе сообщника. Выбор пал на ростовского студента Максима Смышляева, которому на тот момент было 33 года. В социальных сетях Смышляев проявлял себя как активный противник действующей на территории Российской Федерации власти.

Радикалы вступили в переписку, в ходе которой гражданин Украины склонял Смышляева к совершению преступления. Он обещал, что если все пройдет удачно, то поможет сообщнику бежать из России, даже сулил солидное денежное вознаграждение.

В 2015 году молодые люди встретились в Ростове, чтобы обсудить детали. Известно, что украинский националист у себя дома готовил самодельное взрывное устройство. После этого он приехал в донскую столицу для того, чтобы выбрать место для теракта. Ходил по городу, фотографировал и решил, что бомбу заложит на Театральной площади Ростова, предположительно, в театре имени Максима Горького. Однако в 2015 году силовикам удалось задержать злоумышленника, через несколько месяцев был арестован и его предполагаемый сообщник Максим Смышляев.

Сейчас подсудимого обвиняют в целом ряде террористических преступлений: «Покушение на совершение теракта», «Подготовка теракта», «Склонение к теракту», а также «Незаконный оборот и хранение оружия». Максимальный срок, который грозит ему по всем этим статьям, пока назвать трудно. А вот Максиму Смышляеву грозит от 10-ти до 20-ти лет лишения свободы. Официальных комментариев по поводу позиций суда и мнений самих подсудимых пока не поступало. Съемочная группа телерадиокомпании «Дон-ТР» следит за ходом процесса.