В Ростове начался суд над информатором ‘Исламского государства’

Сегодня в Ростове-на-Дону начали судить информатора запрещенной в России организации «Исламское государство». Процесс идет в окружном военном суде. Артур Тепеев обвиняется в том, что он собирал сведения о состоятельных людях в Кабардино-Балкарии, а затем помогал вымогать с них деньги на финансирование боевиков.