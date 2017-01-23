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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове начался суд над информатором ‘Исламского государства’

12:21 Понедельник, 23.01.2017

Сегодня в Ростове-на-Дону начали судить информатора запрещенной в России организации «Исламское государство». Процесс идет в окружном военном суде. Артур Тепеев обвиняется в том, что он собирал сведения о состоятельных людях в Кабардино-Балкарии, а затем помогал вымогать с них деньги на финансирование боевиков.

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