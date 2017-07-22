В Ростове наркоторговцы отмыли через платежную систему Qiwi 12 млн рублей

В Ростове наркоторговцы отмыли через платежную систему Qiwi 12 миллионов рублей. Как выяснили полицейские, подозреваемые получали на счет электронного кошелька деньги за героин, а затем переводили средства на различные банковские счета. Одну из фигуранток дела – 29-летнюю женщину – правоохранителям удалось задержать в момент сбыта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

«Сотрудниками подразделения управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области в ходе следственных действий в рамках ранее возбужденного уголовного дела за незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере был выявлен факт легализации денежных средств. Сотрудники полиции выяснили, что покупатели переводили денежные средства на киви-кошельки сбытчиков, после чего им приходили смс с адресами тайников-закладок с наркотическими средствами», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.