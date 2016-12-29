В Ростове неизвестный мужчина ограбил отделение банка

Сегодня в Ростове-на-Дону был ограблен банк. Камеры видеонаблюдения запечатлели как мужчина в медицинской маске, угрожая взрывом, потребовал деньги, после чего представитель финансового учреждения отдал ему 400 тысяч рублей. Сумма могла бы быть и больше, но сотрудник банка успел нажать тревожную кнопку. Полиция сейчас ищет преступника.