В Ростове неизвестный мужчина ограбил отделение банка
Сегодня в Ростове-на-Дону был ограблен банк. Камеры видеонаблюдения запечатлели как мужчина в медицинской маске, угрожая взрывом, потребовал деньги, после чего представитель финансового учреждения отдал ему 400 тысяч рублей. Сумма могла бы быть и больше, но сотрудник банка успел нажать тревожную кнопку. Полиция сейчас ищет преступника.
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