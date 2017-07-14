В Ростове объявлено штормовое предупреждение

В Ростове-на-Дону ожидается резкое ухудшение погоды: ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду. Штормовое предупреждение действует до 15 июля. Городское Управление по делам ГО и ЧС предупреждает об опасности подтопления пониженных участков местности, обрыва линий электропередач, падении деревьев.

Во время непогоды рекомендуется убрать с балконов вещи, которые может унести ветром, при скачках напряжения в электросети необходимо обесточить все электроприборы.

Если непогода застанет вас на улице, не переходите бурлящий поток воды в брод, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения.

Также во время грозы опасно разговаривать по мобильному телефону, прятаться под одиноко стоящими деревьями и подходить к опорам электропередач.

В экстренной ситуации звоните на номер «112».