В Ростове обрушилась часть стены жилого дома
В Ростове-на-Дону на улице Серафимовича обрушилась часть стены четырехквартирного жилого дома.
Сегодня, 15 июля в ходе строительных работ, в результате разрытия котлована, произошло обрушение части несущей стены жилого двухэтажного четырехквартирного дома. Пострадавших нет. Жильцы дома эвакуированы, сообщают в СУ СК по Ростовской области.
По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой следствием будет принято процессуальное решение.
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