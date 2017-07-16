В Ростове обрушилась часть стены жилого дома‍

В Ростове-на-Дону на улице Серафимовича обрушилась часть стены четырехквартирного жилого дома.

Сегодня, 15 июля в ходе строительных работ, в результате разрытия котлована, произошло обрушение части несущей стены жилого двухэтажного четырехквартирного дома. Пострадавших нет. Жильцы дома эвакуированы, сообщают в СУ СК по Ростовской области.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой следствием будет принято процессуальное решение.