Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове обрушилась часть стены жилого дома‍

11:47 Воскресенье, 16.07.2017

В Ростове-на-Дону на улице Серафимовича обрушилась часть стены четырехквартирного жилого дома.

Сегодня, 15 июля в ходе строительных работ, в результате разрытия котлована, произошло обрушение части несущей стены жилого двухэтажного четырехквартирного дома. Пострадавших нет. Жильцы дома эвакуированы, сообщают в СУ СК по Ростовской области.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой следствием будет принято процессуальное решение.

Еще темы рубрики

16 июля 2017
Жители левого берега Дона на сутки останутся без воду
16 июля 2017
В Ростове обрушилась часть стены жилого дома‍
15 июля 2017
Ростовские полицейские задержали организатора наркопритона
15 июля 2017
На Дону бизнесмена подозревают в мошенничестве на 4 миллиона рублей

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.