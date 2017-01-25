В Ростове ограбили ломбард
В центре южной столицы ограблен ломбард. Как рассказали «Вестям. Дона» представители МВД, по предварительным данным полиции, преступники похитили ювелирные изделия. Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Подробности выясняются.
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