В Ростове ограничат движение транспорта на нескольких улицах
В Ростове с 23 августа по 19 сентября из-за ремонта дорог ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Дорожные работы будут вестись на улицах Депутатская и Республиканская, на площади Восстания, в переулках Кумский, Сулинский, а также на улице Песчаной (на участке переулок Сулинский — переулок Кумский) и на улице Кима (на участке переулок Сулинский — улица Республиканская).
Также движение транспорта ограничат на улице Шоссейной на участке от дома №88 до улице Пойменной.
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