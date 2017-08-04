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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове ограничат движение транспорта на нескольких улицах

10:09 Пятница, 04.08.2017

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В Ростове с 23 августа по 19 сентября из-за ремонта дорог ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Дорожные работы будут вестись на улицах Депутатская и Республиканская, на площади Восстания, в переулках Кумский, Сулинский, а также на улице Песчаной (на участке переулок Сулинский — переулок Кумский) и на улице Кима (на участке переулок Сулинский — улица Республиканская).
Также движение транспорта ограничат на улице Шоссейной на участке от дома №88 до улице Пойменной.

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