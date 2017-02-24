В Ростове около Пригородного вокзала сошел с рельсов трамвай

Вчера, 23 февраля, в Ростове-на-Дону на пересечении улиц Большой Садовой и Сиверса сошел с рельсов трамвай. Как рассказали очевидцы, задняя дверь и токосниматель транспорта оказались повреждены. Данных о пострадавших не поступало. Причины ЧП устанавливают в ГИБДД.