В Ростове около Пригородного вокзала сошел с рельсов трамвай
Вчера, 23 февраля, в Ростове-на-Дону на пересечении улиц Большой Садовой и Сиверса сошел с рельсов трамвай. Как рассказали очевидцы, задняя дверь и токосниматель транспорта оказались повреждены. Данных о пострадавших не поступало. Причины ЧП устанавливают в ГИБДД.
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