Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове около Пригородного вокзала сошел с рельсов трамвай

9:24 Пятница, 24.02.2017

Вчера, 23 февраля, в Ростове-на-Дону на пересечении улиц Большой Садовой и Сиверса сошел с рельсов трамвай. Как рассказали очевидцы, задняя дверь и токосниматель транспорта оказались повреждены. Данных о пострадавших не поступало. Причины ЧП устанавливают в ГИБДД.

Еще темы рубрики

24 февраля 2017
Ростовские полицейские задержали мужчину за хранение героина в крупном размере
24 февраля 2017
В Ростове на припаркованный ‘Hyundai’ рухнула бетонная плита
24 февраля 2017
В Ростове около Пригородного вокзала сошел с рельсов трамвай
23 февраля 2017
В Ростове на улице Содружества прогремел непонятный взрыв

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.