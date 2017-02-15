В Ростове осудили экс-полицейского за ДТП с тремя погибшими
Бывший участковый пятого отдела полиции Ростова-на-Дону Гиви Кулыгин осужден на 5 лет и 9 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области. В сентябре 2015 года пьяный экс-участковый на мерседесе выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, в котором находились четверо.
«В результате столкновения водитель автомобиля «ВАЗ 21150″ и два пассажира скончались, еще одному пассажиру причинены различные телесные повреждения квалифицирующиеся как тяжкий вред причиненный здоровью человека», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Отбывать наказание экс-правоохранитель будет в колонии-поселении. Кроме того Кулыгин на три года лишен права занимать должности. связанные с управлением транспорта.
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