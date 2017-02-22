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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове оцепили здание полиции из-за угрозы взрыва

11:55 Среда, 22.02.2017

Срочная информация. Только что стало известно о том, что в Ростове-на-Дону на проспекте Буденновском найден подозрительный предмет. Его обнаружили около городского отдела полиции. Сейчас здание оцеплено, на месте работают взрывотехники. Подходы к отделу полиции перекрыты. Подробности уточняются.

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