В Ростове оцепили здание полиции из-за угрозы взрыва
Срочная информация. Только что стало известно о том, что в Ростове-на-Дону на проспекте Буденновском найден подозрительный предмет. Его обнаружили около городского отдела полиции. Сейчас здание оцеплено, на месте работают взрывотехники. Подходы к отделу полиции перекрыты. Подробности уточняются.
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