В Ростове пешеход спровоцировал ДТП и погиб под колесами автомобиля. Инцидент произошел сегодня рано утром в районе дома 19/2 по улице Толстого. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил ВАЗ 2109 под управлением водителя 1984 года рождения. В результате отечественная легковушка врезалась в припаркованную «Тойоту», а затем ее отбросило на дерево. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе донского ГИБДД.