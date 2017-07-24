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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове пешеход спровоцировал ДТП и погиб под колесами автомобиля

9:41 Понедельник, 24.07.2017

В Ростове пешеход спровоцировал ДТП и погиб под колесами автомобиля. Инцидент произошел сегодня рано утром в районе дома 19/2 по улице Толстого. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил ВАЗ 2109 под управлением водителя 1984 года рождения. В результате отечественная легковушка врезалась в припаркованную «Тойоту», а затем ее отбросило на дерево. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе донского ГИБДД.

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