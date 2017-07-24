В Ростове пешеход спровоцировал ДТП и погиб под колесами автомобиля
В Ростове пешеход спровоцировал ДТП и погиб под колесами автомобиля. Инцидент произошел сегодня рано утром в районе дома 19/2 по улице Толстого. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил ВАЗ 2109 под управлением водителя 1984 года рождения. В результате отечественная легковушка врезалась в припаркованную «Тойоту», а затем ее отбросило на дерево. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе донского ГИБДД.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.