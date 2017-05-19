В Ростове под колеса электропоезда попал молодой человек

Утром 18 мая на остановке «Рабочий городок» в Ростове-на-Дону электропоезд насмерть сбил молодого человека 22 лет. Как сообщили в Южном следственном управлении на транспорте, погибший учился в РГУПСе и жил в Сальске.

По предварительным данным, парень переходил пути по переходу. Локомотивная бригада, увидев человека, подала сигналы большой громкости. Однако студент продолжал идти. Машинист применил экстренное торможение, но сразу остановить поезд не смог. Молодой человек получил травмы, из-за которых скончался на месте. Позже выяснилось, что пострадавший слушал музыку в наушниках.