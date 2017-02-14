В Ростове подозреваемый в подготовке теракта частично признал свою вину

Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к рассмотрению дела о терроризме. По данным следствия, гражданина Украины и жителя донской столицы обвиняют в подготовке взрыва в центре Ростова во время массовых мероприятий.

Самое сердце Ростова — место, которое дорого каждому горожанину, многолюдное в будни и праздники — именно Театральная площадь два года назад была мишенью для украинского террориста. В 2015 году двое радикалов планировали взорвать здесь самодельную бомбу. Сегодня их дело рассматривает окружной военный суд.

«По версии органов предварительного следствия, несовершеннолетний гражданин, являясь приверженцем идей радикального национализма, планировал взорвать самодельную бомбу. Для исполнения задуманного он начал переписку с жителем Ростова-на-Дону Смышляевым», — рассказала пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алёна Катькало.

По версии следствия, именно украинец Артур Панов склонял ростовчанина Максима Смышляева к террористической деятельности. В 2015 году сообщники встретились в донской столице, чтобы обсудить детали. Известно, что Панов сам собрал дома бомбу и выбрал место взрыва.

«Кроме того, в ноябре 2015 года на своей странице в соцсети он разместил материалы, оправдывающие террористическую деятельность. В начале декабря 2015 несовершеннолетний был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — добавила пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алёна Катькало.

Сейчас украинского радикала обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: в терроризме, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. На первом заседании суда он лишь частично признал свою вину, потребовал, чтобы его дело рассматривалось на Украине или в Москве, а также настаивал на статусе военнопленного. Его сообщнику, Максиму Смышляеву, вменяют содействие террористической деятельности. Подсудимому грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.