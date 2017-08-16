В Ростове подростка подозревают в том, что он на автомобиле сбил 7-летнего ребенка

В Ростове 15-летнего подростка подозревают в том, что он на автомобиле сбил 7-летнего ребенка. Инцидент произошел накануне в районе дома 318/1 на проспекте 40-летия Победы. Как установили полицейские, молодой человек без ведома родителей взял их автомобиль и, двигаясь по внутридворовой территории, допустил наезд на ребенка, который катался на самокате. В результате пострадавший получил различные травмы и был доставлен в больницу. Водитель с места происшествия скрылся, однако полицейские уже через несколько часов установили его личность. В отношении предполагаемого виновника ДТП решается вопрос об уголовной ответственности, а в отношении его родителей об административной, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.