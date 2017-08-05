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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове попал на видео оригинальный свадебный кортеж

20:31 Суббота, 05.08.2017

Сегодня в донской столице внимание ростовчан привлек оригинальный свадебный кортеж. Отечественный автомобиль розового цвета и с оббитым искусственным мехом салоном сняли на видео из окна проезжающей мимо машины.

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