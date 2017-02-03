В Ростове произошло серьезное ДТП с участием ‘Мерседеса’ и полицейского ‘УАЗа’

Серьезная авария произошла несколько часов в центре Ростова-на-Дону. Как сообщили очевидцы, на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Газетного столкнулись «Мерседес» и полицейский «УАЗ».

По словам свидетелей, внедерожник правоохранителей ехал с включенным проблесковым маячком, но без звукового сигнала. Сообщается также, что участникам ДТП понадобилась медицинская помощь. Добавим, сейчас сервис Яндекс. Карты показывает, что на Садовой образовалась большая пробка. Полностью парализовано движение троллейбусов.

«Ехал по Газетному в направлении Пушкинской. Стоял первый на светофоре. Загорелся зеленый свет, с разрешенной скоростью я медленно тронулся с места, при этом не слышал никаких звуковых сигналов», — рассказал участник ДТП Карен Тарасян.