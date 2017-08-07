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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове пропала 16-летняя девушка

17:32 Понедельник, 07.08.2017

Полиция Кировского района Ростова распространила ориентировку на пропавшую без вести Елизавету Погорельскую, 23.05.2001 года рождения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, девушка ушла из дома 6 августа и пока о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 16-18 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы светло-русого цвета. Была одета в разноцветное платье, босоножки.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8 (863) 249-23-66 или 02.

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