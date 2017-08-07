В Ростове пропала 16-летняя девушка
Полиция Кировского района Ростова распространила ориентировку на пропавшую без вести Елизавету Погорельскую, 23.05.2001 года рождения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, девушка ушла из дома 6 августа и пока о ее местонахождении ничего не известно.
Приметы: на вид 16-18 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы светло-русого цвета. Была одета в разноцветное платье, босоножки.
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8 (863) 249-23-66 или 02.
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