Иск Децла против Басты: в суде Ростова прошла беседа сторон
Сегодня в Октябрьском районном суде Ростова за закрытыми дверями прошла, так называемая, беседа сторон по иску Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, к ростовчанину Василию Вакулнко, выступающему под псевдонимом Баста. Это уже второе судебное разбирательство между рэп-исполнителями. На этот раз поводом снова стали якобы оскорбительные посты Басты в интернете.
«Если Василий Михайлович хочет продолжать оскорблять он будет платить за это 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. Это его право. В случае удовлетворения исковых требований частично либо полностью скорее всего обратимся в МВД по оскорблению — статье Уголовного кодекса», — заявил адвокат Кирилла Толмацкого Роман Лалаян.
Сейчас стороны решают, в каком формате проводить заседание суда 15 августа. Защита Толмацкого настроена общаться в строго закрытом режиме. Сторонники Басты хотят выступать в полном зале.
«Мы за открытый процесс, за то, чтобы пресса присутствовала в зале, чтобы каждый журналист лично видел и слышал то, что происходит в зале суда, а не получал информацию о деле от посредников, искажающих факты», — говориться в официальном заявлении представителей творческого объединения «Gazgolder», которое возглавляет Баста.
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