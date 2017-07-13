Иск Децла против Басты: в суде Ростова прошла беседа сторон

Сегодня в Октябрьском районном суде Ростова за закрытыми дверями прошла, так называемая, беседа сторон по иску Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, к ростовчанину Василию Вакулнко, выступающему под псевдонимом Баста. Это уже второе судебное разбирательство между рэп-исполнителями. На этот раз поводом снова стали якобы оскорбительные посты Басты в интернете.

«Если Василий Михайлович хочет продолжать оскорблять он будет платить за это 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. Это его право. В случае удовлетворения исковых требований частично либо полностью скорее всего обратимся в МВД по оскорблению — статье Уголовного кодекса», — заявил адвокат Кирилла Толмацкого Роман Лалаян.

Сейчас стороны решают, в каком формате проводить заседание суда 15 августа. Защита Толмацкого настроена общаться в строго закрытом режиме. Сторонники Басты хотят выступать в полном зале.

«Мы за открытый процесс, за то, чтобы пресса присутствовала в зале, чтобы каждый журналист лично видел и слышал то, что происходит в зале суда, а не получал информацию о деле от посредников, искажающих факты», — говориться в официальном заявлении представителей творческого объединения «Gazgolder», которое возглавляет Баста.