В Ростове провал на мосту по улице Малиновского спровоцировал крупный затор

Одна из центральных магистралей Ростова-на-Дону — улица Малиновского — сегодня с раннего утра сплошная пробка. Судя по сервису «Яндекс. Карты», автомобили двигаются здесь со скоростью менее 10-ти километров в час. В соцсетях предполагают разные версии. Что же там на самом деле произошло?

Обстановка на улице Малиновского сейчас достаточно напряженная. Образовалась огромная пробка в сторону улицы Таганрогской со стороны 339 Стрелковой Дивизии. Причина, действительно, как сообщали в социальных сетях — провал длиной больше двух метров и шириной примерно 25 сантиметров. Причем провал сквозной. Он возник на стыке конструкции и насыпи. Сюда уже прибыли представители МКУ «Дисоти», сейчас они занимаются оперативным решением этой проблемы.

«В настоящее время доставлен металлический лист для того, чтобы перекрыть разрушенную конструкцию и улучшить пропускную способность сооружения. Ожидается прибытие крана для того, чтобы смонтировать данный лист. В ночное время суток подрядными организациями будут начаты работы по восстановлению разрушенных конструкций деформационного шва. Кроме того, в настоящее время заключен муниципальный контракт на проектирование реконструкции данного путепровода со строительством путепровода-дублера и расширением габарита движения до трех полос в каждом направлении», — рассказал начальник отдела искусственных сооружений ИКУ «Дисоти» Евгений Шепет.

Как уже было сказано, обстановка здесь напряженная — стоит улица Еременко от Зорге до Малиновского, стоит и сама улица Малиновского, примерно от улицы 339 Стрековой Дивизии в сторону Таганрогской. Усугубляют ситуацию и аварии на пересечении Доватора и Малиновского. Также наблюдается и небольшой затор со стороны Таганрогской в сторону улицы Еременко. Дело в том, что машины, которые объезжают этот провал, выезжают на левую полосу, чем мешают встречному движению.