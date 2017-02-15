В Ростове пятилетняя девочка отравилась угарным газом
В Ростове-на-Дону 5-летняя девочка погибла от отравления угарным газом. Как сегодня сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Ростовской области, ЧП произошло на проспекте 40-летия Победы. С признаками отравления в одной из квартир обнаружили 35-летнюю женщину и двоих ее детей — 10-летнего мальчика и 5-летнюю девочку.
«При оказании первичной медицинской помощи 5-летняя девочка скончалась. Женщина и её несовершеннолетний сын доставлены в медучреждения, где им оказывают необходимую помощь. Все обстоятельства произошедшего установят в ходе доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — прокомментировала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Ростовской области Галина Гагалаева.
Проверку на месте ЧП провели и газовые службы. Как сообщили в компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», в квартире обнаружили многочисленные нарушения правил монтажа газовых приборов. В частности, на кухне были установлены плита и водонагревательная колонка. Однако вентиляционный канал и прочистной карман дымохода отсутствовали.
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А где был папа? Почему не проконтролировал наличие вентиляции?
Дмитрий, оставьте свои комментарии при себе. Родителям и без того сейчас тяжело. Отца не было дома и все случилось внезапно
Причём здесь внезапность у друга так погиб брат выдя из ванны потерял сознание от отравления жену откачали спасло что упала возле входной двери где хоть какой то сквозняк был детя в этот вечер забрала бабушка.жалко девочку 11летний мальчик этот учиться с моей дочкой в классе