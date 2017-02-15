В Ростове пятилетняя девочка отравилась угарным газом

В Ростове-на-Дону 5-летняя девочка погибла от отравления угарным газом. Как сегодня сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Ростовской области, ЧП произошло на проспекте 40-летия Победы. С признаками отравления в одной из квартир обнаружили 35-летнюю женщину и двоих ее детей — 10-летнего мальчика и 5-летнюю девочку.

«При оказании первичной медицинской помощи 5-летняя девочка скончалась. Женщина и её несовершеннолетний сын доставлены в медучреждения, где им оказывают необходимую помощь. Все обстоятельства произошедшего установят в ходе доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — прокомментировала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Ростовской области Галина Гагалаева.

Проверку на месте ЧП провели и газовые службы. Как сообщили в компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», в квартире обнаружили многочисленные нарушения правил монтажа газовых приборов. В частности, на кухне были установлены плита и водонагревательная колонка. Однако вентиляционный канал и прочистной карман дымохода отсутствовали.