Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове пятилетняя девочка отравилась угарным газом

12:00 Вторник, 14.02.20173

В Ростове-на-Дону 5-летняя девочка погибла от отравления угарным газом. Как сегодня сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Ростовской области, ЧП произошло на проспекте 40-летия Победы. С признаками отравления в одной из квартир обнаружили 35-летнюю женщину и двоих ее детей — 10-летнего мальчика и 5-летнюю девочку.

«При оказании первичной медицинской помощи 5-летняя девочка скончалась. Женщина и её несовершеннолетний сын доставлены в медучреждения, где им оказывают необходимую помощь. Все обстоятельства произошедшего установят в ходе доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — прокомментировала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Ростовской области Галина Гагалаева.

Проверку на месте ЧП провели и газовые службы. Как сообщили в компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», в квартире обнаружили многочисленные нарушения правил монтажа газовых приборов. В частности, на кухне были установлены плита и водонагревательная колонка. Однако вентиляционный канал и прочистной карман дымохода отсутствовали.

Еще темы рубрики

15 февраля 2017
Сотрудники ГИБДД просят водителей быть осторожными
15 февраля 2017
Плохая видимость стала причиной как минимум двух аварий на трассе М4 в Ростовской области
Spotting2017_ 452
15 февраля 2017
По метеоусловиям в ростовском аэропорту задерживаются несколько рейсов
snow
14 февраля 2017
ВИДЕО: Непогода парализовала движение по Аксайскому мосту в Ростовской области

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Дмитрий 14.02.2017

А где был папа? Почему не проконтролировал наличие вентиляции?

Надежда 14.02.2017

Дмитрий, оставьте свои комментарии при себе. Родителям и без того сейчас тяжело. Отца не было дома и все случилось внезапно

Руслан 15.02.2017

Причём здесь внезапность у друга так погиб брат выдя из ванны потерял сознание от отравления жену откачали спасло что упала возле входной двери где хоть какой то сквозняк был детя в этот вечер забрала бабушка.жалко девочку 11летний мальчик этот учиться с моей дочкой в классе