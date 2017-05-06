В Ростове разыскивают без вести пропавшего мужчину

Сотрудниками отдела полиции № 4 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Ленинский район) устанавливается местонахождение без вести пропавшего Игоря Александровича Юхина 01.11.1974 года рождения.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (863) 249-29-20, 8-918-576-89-89.