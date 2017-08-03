В Ростове разыскивают пропавшего пенсионера

Ростовские полицейские разыскивают пропавшего Горбова Евгения Леонидовича (дата рождения: 15 апреля 1949 года), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Приметы: на вид 58-60 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные, протез на левой ноге, носит ортопедическую обувь.

В день исчезновения был одет: в белую кофту, коричневые брюки, черную обувь и темно-синюю кепку.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (863) 249-45-20, 8 (863) 249-45-62 или 02.