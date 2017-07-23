В Ростове рыбак нашел десятки вскрытых посылок «Почты России»



Видео, на котором видно, как были обнаружены выпотрошенные посылки, ростовчанин разместил в своем видеоблоге, посвященном рыбалке. Опубликованы кадры накануне, видео уже посмотрели больше 30 тысяч человек.

Десятки посылок были обнаружены в камышах недалеко от яхтклуба «Аврал». Адресатам значатся жители Миллерова, Ростова, Шахт, Таганрога. Автор видео говорит, что среди посылок были не только товары из Китая, но и обычные посылки, которые люди отправляли своим родственникам.