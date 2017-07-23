В Ростове рыбак нашел десятки вскрытых посылок «Почты России»
Видео, на котором видно, как были обнаружены выпотрошенные посылки, ростовчанин разместил в своем видеоблоге, посвященном рыбалке. Опубликованы кадры накануне, видео уже посмотрели больше 30 тысяч человек.
Десятки посылок были обнаружены в камышах недалеко от яхтклуба «Аврал». Адресатам значатся жители Миллерова, Ростова, Шахт, Таганрога. Автор видео говорит, что среди посылок были не только товары из Китая, но и обычные посылки, которые люди отправляли своим родственникам.
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Так долго понять, что это водители-грузчики сортировочного центра в Ростове, чей маршрут пролегал там? День уже прошел.
Народ хочет крови, а не увольнений. Человек совершил ПРЕСТУПЛЕНИЕ, а его за это тихо уволят?