В Ростове рядом с газовой заправкой горело заброшенное общежитие
Сегодня на улице Рябышева горел нежилой дом. По предварительным данным, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Как рассказали местные жители, это бывшее общежитие. Здание горело многократно, но этот пожар самый крупный за последние годы. Ситуацию осложняло то, что рядом находятся газовая заправка и жилые дома.
«Пожар был ликвидирован в 15:30. Площадь пожара составила 250 кв. м. На месте работало 22 человека личного состава и семь единиц техники. Погибших, пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается», — говорит начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области Марина Абрамченко.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.