В Ростове рядом с газовой заправкой горело заброшенное общежитие

Сегодня на улице Рябышева горел нежилой дом. По предварительным данным, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Как рассказали местные жители, это бывшее общежитие. Здание горело многократно, но этот пожар самый крупный за последние годы. Ситуацию осложняло то, что рядом находятся газовая заправка и жилые дома.

«Пожар был ликвидирован в 15:30. Площадь пожара составила 250 кв. м. На месте работало 22 человека личного состава и семь единиц техники. Погибших, пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается», — говорит начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области Марина Абрамченко.