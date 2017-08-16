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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове соседский конфликт из-за колясок в подъезде дошел до суда

7:20 Среда, 16.08.2017

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Конфликт между жильцами одной из ростовских многоэтажек дошел до суда. Камнем преткновения стали детские коляски, которые молодые мамы оставляют на лестничной клетке. Один из собственников посчитал, что они мешают подходить к дверям и электрощитку. Кроме того, коляски, оставленные на лестничной клетке, по мнению истца, нарушают правила пожарной безопасности. Молодые мамы в свою очередь ссылаются на то, что в подъезде нет лифта и поднять коляски в квартиры у них нет возможности. Первое заседание по этому делу прошло накануне в Пролетарском районном суде. Речь шла о том, чтобы привлечь к процессу экспертов из МЧС и ЖЭУ. Рассмотрение продолжится 6 сентября.

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