В Ростове соседский конфликт из-за колясок в подъезде дошел до суда
Конфликт между жильцами одной из ростовских многоэтажек дошел до суда. Камнем преткновения стали детские коляски, которые молодые мамы оставляют на лестничной клетке. Один из собственников посчитал, что они мешают подходить к дверям и электрощитку. Кроме того, коляски, оставленные на лестничной клетке, по мнению истца, нарушают правила пожарной безопасности. Молодые мамы в свою очередь ссылаются на то, что в подъезде нет лифта и поднять коляски в квартиры у них нет возможности. Первое заседание по этому делу прошло накануне в Пролетарском районном суде. Речь шла о том, чтобы привлечь к процессу экспертов из МЧС и ЖЭУ. Рассмотрение продолжится 6 сентября.
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