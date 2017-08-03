В Ростове спасли двух подростков, которые едва не утонули в Дону

Накануне днем донские спасители на воде помогли выбраться на берег двум подросткам, которые едва не утонули в Дону. Как сообщает пресс-служба ДПЧС Ростовской области, дети 2003 и 2002 годов рождения выплыли в акваторию судового хода, выбились из сил и начали звать на помощь. Спасатели взяли пострадавших на борт, отвезли на берег и рассказали о мерах безопасности на воде.