В Ростове у реализатора-нарушителя изъяли 69 литров нелегального алкоголя

Специальная комиссия провела в Ростове-на-Дону рейд по выявлению нарушений при реализации алкогольной продукции. Так, по данным сайта администрации донской столицы, горячительные напитки — 69 литров — без лицензии продавали в торговом объекте на проспекте Космонавтов, 5 «Г». На месте составили административный протокол, который был направлен в мировой суд Ворошиловского района.