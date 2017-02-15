В Ростове у реализатора-нарушителя изъяли 69 литров нелегального алкоголя
Специальная комиссия провела в Ростове-на-Дону рейд по выявлению нарушений при реализации алкогольной продукции. Так, по данным сайта администрации донской столицы, горячительные напитки — 69 литров — без лицензии продавали в торговом объекте на проспекте Космонавтов, 5 «Г». На месте составили административный протокол, который был направлен в мировой суд Ворошиловского района.
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