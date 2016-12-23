В Ростове уничтожили 24 килограмма рыбы и 25 килограммов мяса
В Первомайском районе Ростова-на-Дону прошел рейд по точкам нелегальной продажи. Так специалисты выявили очаги торговли рыбой и мясом на улицах Миронова и Лелюшенко. В обоих случаях нарушители не смогли предоставить документы, подтверждающие безопасность и качество продукции. В связи с этим всего было денатурировано 24 килограмма рыбы и 25 килограммов мяса. Составлено два протокола об административных правонарушениях.
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