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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове уничтожили опасные для здоровья молоко и мясную продукцию

13:13 Понедельник, 06.02.2017

Накануне специальная комиссия провела в Первомайском районе Ростова-на-Дону рейд по точкам незаконной торговли.

Так, сообщает сайт горадминистрации, нарушителя обнаружили по адресу: переулок Днепровский, 122/1. Реализатор не смог предоставить необходимых документов, подтверждаюих качество и безопасность товара.

Всего обнаружено 21 килограмм молочной и 23 крамма мясной продукции, товар денатурирован. По данному факту составлены протоколы.

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