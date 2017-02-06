В Ростове уничтожили опасные для здоровья молоко и мясную продукцию

Накануне специальная комиссия провела в Первомайском районе Ростова-на-Дону рейд по точкам незаконной торговли.

Так, сообщает сайт горадминистрации, нарушителя обнаружили по адресу: переулок Днепровский, 122/1. Реализатор не смог предоставить необходимых документов, подтверждаюих качество и безопасность товара.

Всего обнаружено 21 килограмм молочной и 23 крамма мясной продукции, товар денатурирован. По данному факту составлены протоколы.