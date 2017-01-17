Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове в массовом ДТП пострадали женщина и 8-летний мальчик

9:42 Вторник, 17.01.20177

Два человека — женщина и 8-летний мальчик — пострадали в крупной аварии в Ростове-на-Дону. ДТП произошло сегодня ночью в переулке Халтуринском. Как сообщили в полиции, 26-летний водитель иномарки столкнулся с отечественной легковушкой, которая двигалась в попутном направлении. После этого машины протаранили еще несколько припаркованных авто. Установлено, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили очевидцы аварии, это был человек в рясе священнослужителя. Добавим, только что пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский подтвердил, что человек, ставший участником ДТП, действительно, служит в епархии.

Еще темы рубрики

17 января 2017
ДТП на Бабушкина: дочь погибшего ростовчанина ищет свидетелей
17 января 2017
В Ростове в массовом ДТП пострадали женщина и 8-летний мальчик
16 января 2017
Полицейские опровергли информацию о покушении на детей в Ростове-на-Дону
балет
16 января 2017
Волочкова проведет благотворительный концерт в помощь маленькому дончанину

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Роман 17.01.2017

Бесы попутали.

Александр 17.01.2017

Начал праздновать крещение…

Анатолий 17.01.2017

И вы смеете называть себя журналистами? Почему вырезали информацию о том, что виновник — священник?

Сергей 17.01.2017

На все»воля Божья»

Сергей 17.01.2017

Не судите да не судимы будите

елена 17.01.2017

А он мог и не в подпитии быть,между прочим. У меня у самой муж священник,говорит,что беда просто,что нет на приходе дьяконов и после службы некому оставшееся от причастия вино потребить,вот и приходится после службы и вина- тут же за руль,например,на соседнее кладбище на отпевание,где он дежурный. Так что не стоит писать сразу,что ,,пьяный,,.

Светлячок 17.01.2017

Это он на радостях, что церкви отдали Исаакиевский Собор в Питере. Праздновал! И люди…Тут один «специалист по Богу» на каналах СОЮЗ и СПАС пояснил,что ЗДЕСЬ,на Земле,мы с Вами не живем, а тренируемся для будущей жизни на небесах (некто Осипов). Так что,для погибших «тренировка» закончилась! Соболезную!