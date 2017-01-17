В Ростове в массовом ДТП пострадали женщина и 8-летний мальчик
9:42 Вторник, 17.01.20177
Два человека — женщина и 8-летний мальчик — пострадали в крупной аварии в Ростове-на-Дону. ДТП произошло сегодня ночью в переулке Халтуринском. Как сообщили в полиции, 26-летний водитель иномарки столкнулся с отечественной легковушкой, которая двигалась в попутном направлении. После этого машины протаранили еще несколько припаркованных авто. Установлено, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили очевидцы аварии, это был человек в рясе священнослужителя. Добавим, только что пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский подтвердил, что человек, ставший участником ДТП, действительно, служит в епархии.
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Бесы попутали.
Начал праздновать крещение…
И вы смеете называть себя журналистами? Почему вырезали информацию о том, что виновник — священник?
На все»воля Божья»
Не судите да не судимы будите
А он мог и не в подпитии быть,между прочим. У меня у самой муж священник,говорит,что беда просто,что нет на приходе дьяконов и после службы некому оставшееся от причастия вино потребить,вот и приходится после службы и вина- тут же за руль,например,на соседнее кладбище на отпевание,где он дежурный. Так что не стоит писать сразу,что ,,пьяный,,.
Это он на радостях, что церкви отдали Исаакиевский Собор в Питере. Праздновал! И люди…Тут один «специалист по Богу» на каналах СОЮЗ и СПАС пояснил,что ЗДЕСЬ,на Земле,мы с Вами не живем, а тренируемся для будущей жизни на небесах (некто Осипов). Так что,для погибших «тренировка» закончилась! Соболезную!