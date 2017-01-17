В Ростове в массовом ДТП пострадали женщина и 8-летний мальчик

Два человека — женщина и 8-летний мальчик — пострадали в крупной аварии в Ростове-на-Дону. ДТП произошло сегодня ночью в переулке Халтуринском. Как сообщили в полиции, 26-летний водитель иномарки столкнулся с отечественной легковушкой, которая двигалась в попутном направлении. После этого машины протаранили еще несколько припаркованных авто. Установлено, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили очевидцы аварии, это был человек в рясе священнослужителя. Добавим, только что пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский подтвердил, что человек, ставший участником ДТП, действительно, служит в епархии.