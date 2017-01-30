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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове за наркоторговлю задержан 27-летний местный житель

10:27 Понедельник, 30.01.2017

В Ростове-на-Дону за сбыт наркотиков задержан 27-летний местный житель. Мужчину поймали в момент, когда он делал закладку. Вещество изъяли и отправили в лабораторию. Эксперты установили, что это амфетамин массой в два грамма, что является крупным размером. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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