В Ростове за наркоторговлю задержан 27-летний местный житель
В Ростове-на-Дону за сбыт наркотиков задержан 27-летний местный житель. Мужчину поймали в момент, когда он делал закладку. Вещество изъяли и отправили в лабораторию. Эксперты установили, что это амфетамин массой в два грамма, что является крупным размером. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
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