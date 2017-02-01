В Ростове за незаконную торговлю прекратили работу нескольких мобильных кофеен

Специальная комиссия провела в Ростове-на-Дону рейд по точкам несанкционированной торговли из кофе-машин. Как сообщает сайт администрации города, во время проверки нарушителей обнаружили по следующим адресам: улица Социалистическая, 56, переулок Соборный, 19, улица Пушкинская/переулок Крепостной. Документов, подтверждающие качество кофе и сопутствующие товары, а также личных медкнижек у реализаторов не было. Теперь по данным фактам составлены протокола об административных правонарушениях.