В Ростове задержали подозреваемого в хранении наркотиков

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в хранении запрещенных веществ. Так, по данным пресс-службы донского управления МВД, во время обыска у 43-летнего мужчины обнаружили и изъяли около полутора граммов дезоморфина. В ходе расследования правоохранители установили, что злоумышленник ранее уже был судим за сбыт наркотиков. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело.