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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове задержали подозреваемого в хранении наркотиков

18:43 Вторник, 08.08.2017

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в хранении запрещенных веществ. Так, по данным пресс-службы донского управления МВД, во время обыска у 43-летнего мужчины обнаружили и изъяли около полутора граммов дезоморфина. В ходе расследования правоохранители установили, что злоумышленник ранее уже был судим за сбыт наркотиков. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело.

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