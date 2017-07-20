В Ростове задержали подозреваемого в незаконном пересечении границы
В Ростове-на-Дону на улице Лелюшенко задержали подозреваемого в незаконном пересечении российской границы.
Как рассказали в пресс-службе донского управления МВД, 30-летний мужчина использовал фиктивные документы. Кроме того, правоохранители выяснили, что задержанный занимался изготовлением поддельных документов и организовал нелегальный канал миграции.
Во время обыска дома у него нашли фальшивые паспорта и водительские права. Добавим, ранее, в 2015 году, задержанный уже был депортирован из России. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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