В Ростове задержали подозреваемого в незаконном пересечении границы

В Ростове-на-Дону на улице Лелюшенко задержали подозреваемого в незаконном пересечении российской границы.

Как рассказали в пресс-службе донского управления МВД, 30-летний мужчина использовал фиктивные документы. Кроме того, правоохранители выяснили, что задержанный занимался изготовлением поддельных документов и организовал нелегальный канал миграции.

Во время обыска дома у него нашли фальшивые паспорта и водительские права. Добавим, ранее, в 2015 году, задержанный уже был депортирован из России. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.