В Ростове задержали серийного угонщика авто
Серийного угонищика автомобилей задержали в донской столице. По информации пресс-службы полицейского главка, 34-летний житель Мясниковского района орудовал по ночам. Мужчина взламывал двери авто, а затем буксировал их в Чалтырь. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.
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