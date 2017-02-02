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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростове задержали серийного угонщика авто

9:18 Четверг, 02.02.2017

Серийного угонищика автомобилей задержали в донской столице. По информации пресс-службы полицейского главка, 34-летний житель Мясниковского района орудовал по ночам. Мужчина взламывал двери авто, а затем буксировал их в Чалтырь. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

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