В Ростове задержали серийного угонщика авто

Серийного угонищика автомобилей задержали в донской столице. По информации пресс-службы полицейского главка, 34-летний житель Мясниковского района орудовал по ночам. Мужчина взламывал двери авто, а затем буксировал их в Чалтырь. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.