В Ростове задержали студентов с крупной партией наркотиков
В Ростове-на-Дону задержали группу студентов, которые пытались получить в отделении «Почты России» контрабандную посылку с наркотиками.
Как сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни, груз следовал из Китая. Общая масса запрещенного вещества составила 943,12 грамма.
В ходе расследования выяснили, что четверо студентов ростовских вузов заказали в Интернете наркотик для того, чтобы его продать. У всех подозреваемых провели обыски. У одного из задержанных дома нашли и изъяли марихуану и гашиш. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
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