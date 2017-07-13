В Ростове задержали студентов с крупной партией наркотиков

В Ростове-на-Дону задержали группу студентов, которые пытались получить в отделении «Почты России» контрабандную посылку с наркотиками.

Как сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни, груз следовал из Китая. Общая масса запрещенного вещества составила 943,12 грамма.

В ходе расследования выяснили, что четверо студентов ростовских вузов заказали в Интернете наркотик для того, чтобы его продать. У всех подозреваемых провели обыски. У одного из задержанных дома нашли и изъяли марихуану и гашиш. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.