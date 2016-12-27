В Ростове задержан наркоторговец из Тульской области
В Пролетарском районе Ростова-на-Дону сотрудники полиции раскрыли преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. По данным пресс-службы регионального главка МВД, был задержан 31-летний житель Тульской области, ранее судимый за кражу.
Правоохранители выяснили, что мужчина торговал марихуаной около одного из баров города. Общая масса сбытого им наркотика составила более восьми граммов. Кроме того, была установлена причастность злоумышленника еще к нескольким фактам аналогичных сделок. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело.
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