В Ростове закрыли подпольную лабораторию, где делали амфетамин

В Ростове-на-Дону полицейские закрыли подпольную лабораторию по производству наркотиков. Как выяснили правоохранители, двое мужчин 33-х и 30-ти лет, а также трое женщин в возрасте от 28-ми лет до 41-го года занималась производством из сбытом амфетамина. Полицейские провели обыск по месту жительства двух подозреваемых и обнаружили кустарную лабораторию: колбы, производное психотропное вещество и более килограмма амфетамина. По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.