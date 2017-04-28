В Ростове закрыли подпольную лабораторию, где делали амфетамин
В Ростове-на-Дону полицейские закрыли подпольную лабораторию по производству наркотиков. Как выяснили правоохранители, двое мужчин 33-х и 30-ти лет, а также трое женщин в возрасте от 28-ми лет до 41-го года занималась производством из сбытом амфетамина. Полицейские провели обыск по месту жительства двух подозреваемых и обнаружили кустарную лабораторию: колбы, производное психотропное вещество и более килограмма амфетамина. По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
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