В Ростове застройщики обманули дольщиков на пять миллионов рублей

В Ростове-на-Дону выявлен факт мошенничества в особо крупном размере. Так, по данным пресс-службы регионального управления МВД, двое руководителей фирм убедили людей стать участниками долевого строительства малоэтажного многоквартирного дома. Согласившись потерпевшие передали более пяти миллионов рублей. Но злоумышленники, получив средства, не выполнили обещаний. Сейчас мошенники задержаны им предъявлено обвинение. За нарушение закона каждому из них грозит до 10-ти лет тюрьмы.