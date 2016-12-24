В Ростове застройщики похитили у дольщиков более 700 млн рублей

Мошенничество в особо крупном размере выявили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области. Как сообщили в ведомстве, выяснилось, что руководители группы организаций-застройщиков мошенническим путем похитили у участников долевого строительства многоквартирных жилых домов в Железнодорожном районе более 700 миллионов рублей.

Следователи в отношении трех подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Два из них сейчас находятся под подпиской о невыезде, один — под домашним арестом. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, сообщили в ведомстве.