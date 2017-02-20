В Ростове женщина-пешеход попала под колеса маршрутки
14:44 Понедельник, 20.02.20175
Сегодня, 20 февраля, в донской столице на улице Ерёменко произошел несчастный случай с участием маршрутки. По данным пресс-службы регионального управления МВД, водитель микроавтобуса, следующего по маршруту № 48, сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу. Добавим, в момент аварии в автобусе находилось шесть пассажиров. Никто не пострадал.
Комментарии
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Ни чего удивительного.Одной рукой берет деньги,другой по телефону разговаривает,ногой рулит и при этом считает деньги.
Когда закончится этот ужас в нашем городе?
Вот, именно. Снова ООО «Автолайн». Ген.директору все нипочем. Ведь все схвачено, за все оплачено. Чиновники разных уровней и транспортная инспекция не находит достаточных оснований для проверки этой организации. Все салоны переоборудованы. Автомашины оформляются на день. Если они оформляются вообще. А кто их проверит. Достаточных оснований для проверок нет и я так думаю и не будет.
Да, согласна, то, как ведут себя водители многих маршруток, просто ужас. Но, еще раз хочу напомнить: УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСМОТРИТЕЛЬНЫ!!! Не стоит вываливаться на зебру, не посмотрев по сторонам…..надо помнить, что авто за 1 сек просто не в состоянии затормозить!!!!!!!!!!!!!…..
Не оправдываю водителя маршрутки, но чуть ли не каждый день наблюдаю ситуации на перекрестках Ростова, когда народ увидев зеленого человечка буквально бросается под колеса транспорта не успевшего завершить проезд перекрестка. Бывают такие же уникумы и на нерегулируемых переходах. Такое впечатление, что они думают — вот я наступлю на зебру и все законы физики изменятся. Не изменятся, водить обязан уступить дорогу пешеходу, но о своей безопасности пешеход обязан заботися сам.