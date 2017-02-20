В Ростове женщина-пешеход попала под колеса маршрутки

Сегодня, 20 февраля, в донской столице на улице Ерёменко произошел несчастный случай с участием маршрутки. По данным пресс-службы регионального управления МВД, водитель микроавтобуса, следующего по маршруту № 48, сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу. Добавим, в момент аварии в автобусе находилось шесть пассажиров. Никто не пострадал.