В Ростове женщину насмерть сбил пассажирский поезд

В Ростове-на-Дону на 1219 километре пассажирский поезд насмерть сбил женщину. Личность погибшей пока не установили, на вид пострадавшей 50-60 лет.

Как сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте, трагедия произошла 8 августа в 22 часа. Женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подал сигналы, после чего применил экстренное торможение, но состав сразу остановить не удалось.

В настоящее время проводится проверка. В ведомстве также сообщили, что сейчас разыскивают свидетелей происшествия. В случае, если кто-то видел как все произошло или имеет какую-либо полезную информацию по данному делу, следует позвонить по телефонам: 8 (863) 210-77-44 или 8 (863) 210-77-26.