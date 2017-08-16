В Ростовской области 59-летнюю женщину подозревают в воровстве крупной суммы

Полицейские задержали 59-летнюю женщину. Ее подозревают в хищении 260 тысяч у своей матери-пенсионерки. Сотрудники МВД успели изъять у горе-дочери 200 тысяч. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит подписка о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.