В Ростовской области 59-летнюю женщину подозревают в воровстве крупной суммы
Полицейские задержали 59-летнюю женщину. Ее подозревают в хищении 260 тысяч у своей матери-пенсионерки. Сотрудники МВД успели изъять у горе-дочери 200 тысяч. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит подписка о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
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