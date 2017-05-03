В Ростовской области грузовой поезд сбил 18-летнего парня
В Ростовской области на 1039 километре перегона «Лихая — Каменская» грузовой поезд сбил молодого человека 1999 года рождения. Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО, житель Каменска-Шахтинского был госпитализирован. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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