В Ростовской области мужчина убил топором пожилых супругов

По данным пресс-службы донского управления Следственного комитета, 27 января в одном из домов в станице Дубенцовской Волгодонского района были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержали 54-летнего местного жителя.

Позднее было установлено, что мужчина пришел к потерпевшим, где между ними возникла ссора. Взяв топор он нанес множество ударов в область головы и шеи пенсионеров, после чего скрылся. Сейчас подозреваемый находится под арестом, идет следствие.