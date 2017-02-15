В Ростовской области на М-4 ‘Дон’ произошла крупная авария
Крупная авария произошла сегодня на М-4 «Дон» в районе поворота на Гуково. Запись с видеорегистратора разместили в соцсетях очевидцы. Участниками ДТП стали сразу три легковушки и один большегруз. Напомним, из-за плохой видимости и скользкой дороги за последние сутки в Ростовской области произошло сразу несколько серьезных аварий, есть погибшие. Сейчас погода нормализовалась, но сотрудники ГИБДД и спасатели продолжают работать в режиме повышенной готовности.
«В период непогоды на территории региона было зарегистрировано шесть ДТП с пострадавшими, при которых четыре человека погибло, в том числе один несовершеннолетний. 10 человек получили травмы, среди них один несовершеннолетний», — прокомментировал начальник отдела пропаганды БДД управления ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Александр Мухин.
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