В Ростовской области при ДТП пострадал малыш: его везли без детского кресла

Днем 26 декабря в поселке Каменоломни Ростовской области на улице Центральная произошло ДТП. По предварительной информации пресс-службы регионального ГУ МВД России, водитель «Рено Логан» не уступил дорогу «Киа Спортейдж», машины столкнулись. В результате аварии пострадал водитель и два пассажира автомобиля «Рено», один из которых ребенок двух лет. Пострадавших направили в больницу.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, но уже известно, что малыша перевозили без детского удерживающего устройства. В отношении водителя «Рено Логан» составили административный протокол по статье «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения», сообщили в ведомстве.