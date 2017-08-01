Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ростовской области пропал молодой мужчина

17:21 Вторник, 01.08.2017

Полиция Пролетарского района разыскивает Чеснокова Сергея Анатольевича, 1990 года рождения. Молодой мужчина ушел из дома 30 июля и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Приметы: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, плечи опущенные, лицо овальное, волосы темно-русые, короткая стрижка.

Был одет: шорты серого цвета, желтая майка с белыми полосками на плечах, на ногах шлепки черного цвета. На шее металлический крестик на шнурке.

Если вам что-либо известно о местонахождении гражданина, просьба сообщить по телефонам: 8(86374)-9-90-61, 8(928)197-33-01.

Еще темы рубрики

01 августа 2017
Трое предпринимателей, обманувших дольщиков, сядут в тюрьму
01 августа 2017
В Ростовской области пропал молодой мужчина
01 августа 2017
СУ СК: житель Новошахтинска обвиняется в убийстве 10-месячного сына
01 августа 2017
На Дону директор фирмы скрыл от налоговой более 49 миллионов рублей

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.