В Ростовской области пропал молодой мужчина
Полиция Пролетарского района разыскивает Чеснокова Сергея Анатольевича, 1990 года рождения. Молодой мужчина ушел из дома 30 июля и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
Приметы: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, плечи опущенные, лицо овальное, волосы темно-русые, короткая стрижка.
Был одет: шорты серого цвета, желтая майка с белыми полосками на плечах, на ногах шлепки черного цвета. На шее металлический крестик на шнурке.
Если вам что-либо известно о местонахождении гражданина, просьба сообщить по телефонам: 8(86374)-9-90-61, 8(928)197-33-01.
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