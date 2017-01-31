В Ростовской области ‘соцработница’ украла у старушки 53 тысячи рублей

К полицейским Сальского района Ростовской области обратилась пожилая женщина. 89-летняя местная жительница рассказала, что у нее пропали сбережения -53 тысячи рублей. Оперативники быстро выявили и задержали подозреваемую в хищении. Ею оказалась 26-летняя местная жительница, ранее судимая за кражу и мошенничество.

Как выяснили полицейские, молодая женщина познакомилась с потерпевшей на одной из автобусных остановок города Сальска. В ходе разговора подозреваемая представилась социальным работником, после чего пенсионерка пригласила ее к себе домой. Оказавшись в квартире пожилой женщины, подозреваемая похитила у нее 53 тысячи рублей и скрылась.

В отношении женщины возбуждено уголовное по статье «Кража», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.